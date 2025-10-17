Activan Protocolo Alba por María Isabel desaparecida en Guasave

GUASAVE. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, activó el Protocolo Alba para localizar a María Isabel Solano Castro, de 18 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el 17 de octubre de 2025 en el municipio de Guasave.

Según el reporte oficial, la última vez que se le vio fue en su domicilio ubicado en la Colonia 17 de Mayo. Desde esa fecha, no se tiene conocimiento de su paradero.

María Isabel Solano Castro es de nacionalidad mexicana, tiene una estatura de 1.58 metros y complexión robusta. Su cabello es largo, lacio y de color negro. Es de tez morena, ojos medianos color café oscuros, cejas pobladas, boca chica, labios gruesos y nariz chata. No presenta señas particulares.

La Fiscalía considera que la integridad de la joven podría encontrarse en riesgo, ya que se teme que haya sido víctima de la comisión de un delito.

Se ha puesto a disposición los números telefónicos 800-890-90-92 y (667) 715-55-88 para cualquier información que pueda ayudar a su localización.