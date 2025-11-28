$!Activan Protocolo Alba por mujer privada de la libertad tras homicidio en Aguaruto

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió una ficha de búsqueda urgente a través del Protocolo Alba para localizar a Laura Elena Gamboa Ojeda, de 54 años, quien se encuentra desaparecida desde hace dos días en esta capital.

Según el reporte, la mujer fue vista por última vez el pasado miércoles 26 de noviembre de 2025 en su domicilio ubicado en la Colonia 20 de Noviembre, perteneciente a la Sindicatura de Aguaruto.