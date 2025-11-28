$!Activan Protocolo Alba por mujer privada de la libertad tras homicidio en Aguaruto

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió una ficha de búsqueda urgente a través del Protocolo Alba para localizar a Laura Elena Gamboa Ojeda, de 54 años, quien se encuentra desaparecida desde hace dos días en esta capital.
Según el reporte, la mujer fue vista por última vez el pasado miércoles 26 de noviembre de 2025 en su domicilio ubicado en la Colonia 20 de Noviembre, perteneciente a la Sindicatura de Aguaruto.
La denuncia fue interpuesta ante las autoridades el 27 de noviembre, al no tenerse datos sobre su paradero.
Laura Elena es de nacionalidad mexicana, mide 1.58 metros de estatura y complexión mediana. Posee cabello largo, semiondulado y negro. Su tez es clara, sus ojos son medianos y de color verde. Como señas particulares, tiene tatuajes de una flor en la espalda, el nombre “MARIA JOSE” en el brazo derecho, “GAMBOA” en el tobillo izquierdo y “JOHANA” en el antebrazo izquierdo.
La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas ha habilitado las líneas 800-890-90-92 y (667) 715-55-88 para recibir cualquier información que pueda contribuir a su localización. La colaboración ciudadana es crucial para dar con su paradero.