$!Activan Protocolo Alba tras desaparición de dos mujeres en Culiacán y Mazatlán

La Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba para la búsqueda de dos mujeres reportadas como desaparecidas en los municipios de Culiacán y Mazatlán.
Una de las personas desaparecidas es Kassandra Jetzabel Ibarra Granados, de 24 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 9 de marzo de 2026 en la colonia Recursos Hidráulicos, en Culiacán. A la fecha, suma aproximadamente 15 días desaparecida.
De acuerdo con la ficha de búsqueda, Kassandra mide 1.75 metros, es de complexión robusta, tez clara, cabello corto ondulado color castaño oscuro y como seña particular tiene un tatuaje en la pierna izquierda con la imagen de la Santa Muerte y dedos de esqueleto. Al momento de su desaparición vestía pijama color rosa con lila.
El segundo caso corresponde a Lilia Sicilia del Socorro Osante Vera, también de 24 años, quien fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en la localidad de Villa Unión, en Mazatlán, por lo que suma 5 días desaparecida.
Lilia mide 1.50 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, cabello largo ondulado color negro, y presenta como señas particulares un tatuaje de rosas en la pantorrilla, así como un dragón rojo y una media luna en el hombro. Vestía blusa blanca, pantalón rojo y sandalias azules.
En ambos casos, la Fiscalía indicó que se considera que la integridad de las víctimas pudiera estar en riesgo, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a su localización.