$!Activan Protocolo Alba tras desaparición de dos mujeres en Culiacán y Mazatlán

La Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba para la búsqueda de dos mujeres reportadas como desaparecidas en los municipios de Culiacán y Mazatlán.

Una de las personas desaparecidas es Kassandra Jetzabel Ibarra Granados, de 24 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 9 de marzo de 2026 en la colonia Recursos Hidráulicos, en Culiacán. A la fecha, suma aproximadamente 15 días desaparecida.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Kassandra mide 1.75 metros, es de complexión robusta, tez clara, cabello corto ondulado color castaño oscuro y como seña particular tiene un tatuaje en la pierna izquierda con la imagen de la Santa Muerte y dedos de esqueleto. Al momento de su desaparición vestía pijama color rosa con lila.