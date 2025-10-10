$!Activan protocolo químico en hospital del ISSSTE en Mazatlán; no hubo riesgo

MAZATLÁN. _ Un fuerte olor registrado al interior del hospital del ISSSTE en Mazatlán obligó a la evacuación del personal médico y derechohabientes la tarde de este viernes, tras provocar mareos y malestares entre varias personas.
El reporte se generó a las 14:15 horas desde las instalaciones ubicadas sobre la carretera Internacional y avenida Mazatlán, lo que llevó a directivos y personal de Protección Civil a activar el protocolo por posible derrame químico.
Las áreas de consulta externa, farmacia y laboratorio fueron desalojadas como medida preventiva, mientras que cuerpos de emergencia, incluyendo Bomberos Mazatlán y Bomberos Veteranos, ingresaron al hospital con equipo especializado y trajes de protección para detectar la posible fuente del olor.
Durante el operativo, uno de los carriles de la avenida Mazatlán fue cerrado para facilitar las labores de los equipos de emergencia. Tras una hora de inspección con detectores de gases, las autoridades descartaron la presencia de sustancias peligrosas.
Las actividades médicas en el área de urgencias y hospitalización se reanudaron, mientras que las consultas del día fueron reprogramadas.