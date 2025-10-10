$!Activan protocolo químico en hospital del ISSSTE en Mazatlán; no hubo riesgo

MAZATLÁN. _ Un fuerte olor registrado al interior del hospital del ISSSTE en Mazatlán obligó a la evacuación del personal médico y derechohabientes la tarde de este viernes, tras provocar mareos y malestares entre varias personas.

El reporte se generó a las 14:15 horas desde las instalaciones ubicadas sobre la carretera Internacional y avenida Mazatlán, lo que llevó a directivos y personal de Protección Civil a activar el protocolo por posible derrame químico.