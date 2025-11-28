$!Activan tres Alertas Amber en Guasave, Culiacán y El Dorado por desaparición de menores

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó tres Alertas Amber por la desaparición de menores en los municipios de Guasave, Culiacán y El Dorado.

Los protocolos de búsqueda se aplicaron para dos adolescentes y un niño de 9 años, cuyas ausencias se registraron entre mayo y noviembre de 2025. La FGE considera que la integridad de los tres podría estar en riesgo y que podrían ser víctimas de algún delito.

Luis Ángel Saldaña Castro, de 9 años, fue visto por última vez el 16 de mayo de 2025 al salir de su domicilio en el Ejido Las Galeras del Gallo de Limones, en Guasave, acompañado de su padre. Desde entonces se desconoce su paradero. Es de complexión delgada, tez morena, mide 1.00 metro, tiene cabello lacio, corto y castaño oscuro, y ojos color negro.