$!Activan tres Alertas Amber en Guasave, Culiacán y El Dorado por desaparición de menores

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó tres Alertas Amber por la desaparición de menores en los municipios de Guasave, Culiacán y El Dorado.
Los protocolos de búsqueda se aplicaron para dos adolescentes y un niño de 9 años, cuyas ausencias se registraron entre mayo y noviembre de 2025. La FGE considera que la integridad de los tres podría estar en riesgo y que podrían ser víctimas de algún delito.
Luis Ángel Saldaña Castro, de 9 años, fue visto por última vez el 16 de mayo de 2025 al salir de su domicilio en el Ejido Las Galeras del Gallo de Limones, en Guasave, acompañado de su padre. Desde entonces se desconoce su paradero. Es de complexión delgada, tez morena, mide 1.00 metro, tiene cabello lacio, corto y castaño oscuro, y ojos color negro.
Axel Jhoan Soto Leyva, de 17 años, desapareció el 23 de noviembre de 2025 tras salir de su domicilio en la colonia Rubén Jaramillo, municipio de El Dorado. Es de complexión delgada, tez clara, mide 1.63 metros, cabello chino, corto y castaño, y presenta cicatriz en la ceja izquierda y en el labio superior derecho. Al momento de su ausencia vestía sudadera, pants y tenis negros.
María Anakaren Ojeda Rodríguez, de 16 años, desapareció el 26 de noviembre de 2025 en Culiacán, desde su domicilio en el Fraccionamiento Los Huertos. Es de complexión mediana, tez clara, mide 1.58 metros, cabello ondulado, largo y castaño claro, y presenta cicatriz en la parte baja del lagrimal. Vestía blusa negra, short azul y sandalias negras.
La FGE hace un llamado a la ciudadanía a colaborar y pone a disposición los números de Alerta Amber para cualquier información que ayude a localizar a los menores: (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88.