Actualizan Código Plata y refuerzan hospitales de Sinaloa ante emergencias por hechos violentos

CULIACÁN. _ Ante los constantes ingresos de personas lesionadas por hechos relacionados con la violencia, autoridades de seguridad, salud y organismos de auxilio sostuvieron una reunión para fortalecer la aplicación del protocolo denominado “Código Plata”.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, donde representantes de corporaciones federales, estatales y municipales revisaron los procedimientos que se activan cuando una persona herida por hechos de seguridad es trasladada a un hospital público.

De acuerdo con la dependencia estatal, el objetivo principal es reforzar la coordinación entre las instituciones encargadas de la vigilancia, el auxilio y la atención médica para evitar situaciones que puedan poner en peligro a pacientes, trabajadores de la salud o familiares que se encuentran en los nosocomios.

Entre las acciones contempladas se encuentran esquemas de vigilancia y resguardo en hospitales, medidas de protección durante el traslado y atención de lesionados, así como mecanismos de reacción ante posibles incidentes que pudieran registrarse en los alrededores de los centros médicos.

Durante la reunión también se analizaron las distintas fases del protocolo para identificar áreas de mejora y agilizar la comunicación entre las corporaciones de seguridad, los cuerpos de emergencia y las instituciones hospitalarias.

Las autoridades señalaron que el fortalecimiento del “Código Plata” busca garantizar que los hospitales puedan continuar operando con normalidad durante situaciones de emergencia, además de brindar condiciones de seguridad para médicos, enfermeras, pacientes y visitantes.

El protocolo ha cobrado relevancia en los últimos meses debido a la frecuencia con que personas lesionadas en hechos violentos son trasladadas a hospitales de Culiacán y otros municipios del estado.

Hablando de casos recientes, durante la jornada de este pasado martes 16 de junio un total de tres personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales de Culiacán luego de ser agredidas a disparos, de los cuales uno de ellos perdió la vida mientras recibía atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.