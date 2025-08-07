$!Además de detenidos, operativo en Las Tapias dejó el decomiso de droga, armas y equipo táctico

CULIACÁN. _ Además de la detención de cinco personas, el operativo realizado el 5 de agosto por elementos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la sindicatura de Las Tapias, en el municipio de Culiacán, permitió el aseguramiento de armas, cargadores, presunta droga y equipo táctico, según informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El operativo, derivado de una denuncia anónima al 089 sobre la presunta privación ilegal de la libertad de una persona, dejó como saldo la detención de cinco civiles, uno de ellos menor de edad, así como el aseguramiento de armas, cargadores, vehículos, presunta droga y equipo táctico. La detención se realizó durante patrullajes terrestres en la localidad de Yebavito, sindicatura de Las Tapias, en Culiacán.