$!Además de detenidos, operativo en Las Tapias dejó el decomiso de droga, armas y equipo táctico

CULIACÁN. _ Además de la detención de cinco personas, el operativo realizado el 5 de agosto por elementos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la sindicatura de Las Tapias, en el municipio de Culiacán, permitió el aseguramiento de armas, cargadores, presunta droga y equipo táctico, según informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
El operativo, derivado de una denuncia anónima al 089 sobre la presunta privación ilegal de la libertad de una persona, dejó como saldo la detención de cinco civiles, uno de ellos menor de edad, así como el aseguramiento de armas, cargadores, vehículos, presunta droga y equipo táctico. La detención se realizó durante patrullajes terrestres en la localidad de Yebavito, sindicatura de Las Tapias, en Culiacán.
Además de los detenidos, las autoridades aseguraron diversas sustancias con características similares a la marihuana y metanfetamina, entre ellas: una bolsa con hierba seca (1.17 kilogramos), otra bolsa con 117 cigarrillos de la misma sustancia (117.2 gramos), cinco frascos con hierba verde (474.2 gramos), cuatro sobres cerrados con presunto cannabis (86 gramos), una bolsa con sustancia granulada parecida a la metanfetamina (102 gramos) y siete bolsas con pan tipo brownie elaborado con posible cannabis (536.2 gramos).
También se decomisaron tres cargadores para arma calibre 7.62 x 39 milímetros, 72 cartuchos del mismo calibre, un chaleco balístico con tres portacargadores y dos placas balísticas.
Todos los indicios de delito fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones pertinentes, como lo establece la ley.