Adolescente de 15 años fue la víctima herida del ataque armado en República Mexicana, confirma Salud

CULIACÁN. _ El hombre que resultó herido durante el ataque armado registrado la tarde del jueves en la colonia República Mexicana era un adolescente de 15 años de edad, confirmó este viernes el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo.
El funcionario estatal informó que el menor presentó lesiones provocadas por esquirlas de proyectil; sin embargo, no permaneció bajo atención médica debido a que sus familiares decidieron retirarlo del hospital.
“Ayer... se atendieron a dos adolescentes de 15 años. Uno no alcanzó a ser atendido porque los papás decidieron llevárselo porque tenía daños por esquirlas, entonces no fue atendido”, señaló.
El adolescente resultó lesionado durante el ataque ocurrido este jueves alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Tulipán, entre Miguel de la Madrid Hurtado y Nacionalismo, donde una mujer fue asesinada y él quedó herido tras ser atacados por hombres armados mientras caminaban por el sector.