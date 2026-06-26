Adolescente de 15 años fue la víctima herida del ataque armado en República Mexicana, confirma Salud

CULIACÁN. _ El hombre que resultó herido durante el ataque armado registrado la tarde del jueves en la colonia República Mexicana era un adolescente de 15 años de edad, confirmó este viernes el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo.

El funcionario estatal informó que el menor presentó lesiones provocadas por esquirlas de proyectil; sin embargo, no permaneció bajo atención médica debido a que sus familiares decidieron retirarlo del hospital.