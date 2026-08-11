$!Adolescente es baleado tras salir de firmar en el Ministerio Público de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un adolescente que se presentó a firmar ante la Unidad del Ministerio Público Especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ubicada en la colonia Juárez, fue herido de bala.
El ataque armado se reportó a las 10:50 horas afuera de la mencionada agencia del Ministerio Público, ubicada en la esquina de la avenida Insurgentes y la calle Privada del Astillero, en la colonia Juárez.
El adolescente salió de la Unidad del Ministerio Público, donde debe presentarse a firmar cada mes por un proceso determinado, cuando desde una camioneta le dispararon en seis ocasiones.
Malherido, logró regresar a las oficinas del Ministerio Público, donde fue auxiliado por los servidores públicos.
Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron al lugar, estabilizaron al herido y lo trasladaron a un hospital.
La zona fue acordonada por policías municipales, efectivos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y elementos de la Policía de Investigación.
Agentes de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las diligencias de ley.