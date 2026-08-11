$!Adolescente es baleado tras salir de firmar en el Ministerio Público de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un adolescente que se presentó a firmar ante la Unidad del Ministerio Público Especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ubicada en la colonia Juárez, fue herido de bala.

El ataque armado se reportó a las 10:50 horas afuera de la mencionada agencia del Ministerio Público, ubicada en la esquina de la avenida Insurgentes y la calle Privada del Astillero, en la colonia Juárez.