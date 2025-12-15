Seguridad
Accidente en moto

Adolescente muere y otro resulta herido tras accidente en motocicleta al norte de Culiacán

Mireyed, de 14 años de edad, y Armando, de 15, fueron embestidos por un vehículo cuando viajaban en motocicleta por la Presita. La menor falleció y el joven fue trasladado a un hospital en calidad de herido
Romario Sánchez |
15/12/2025 09:25
Un accidente vial registrado la noche del domingo en Culiacán dejó como saldo la muerte de Mireyed, una adolescente de 14 años, y un joven de 15 años lesionado, identificado como Armando.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas en las inmediaciones de La Presita, al norte de la capital sinaloense, cuando ambos viajaban a bordo de una motocicleta y fueron impactados por un vehículo.

Tras el percance, los menores fueron trasladados en un automóvil Nissan March, color blanco. La unidad fue interceptada por paramédicos de la Cruz Roja cuando circulaba por el bulevar José Limón, al llegar al cruce con Rotarismo, en el sector Humaya.

Al ser valorados, los socorristas confirmaron que la menor ya no contaba con signos vitales, mientras que el joven fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Al lugar acudieron peritos y agentes de la Policía de Investigación, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

