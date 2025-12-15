$!Adolescente muere y otro resulta herido tras accidente en motocicleta al norte de Culiacán

Un accidente vial registrado la noche del domingo en Culiacán dejó como saldo la muerte de Mireyed, una adolescente de 14 años, y un joven de 15 años lesionado, identificado como Armando.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas en las inmediaciones de La Presita, al norte de la capital sinaloense, cuando ambos viajaban a bordo de una motocicleta y fueron impactados por un vehículo.