Adolescente resulta herida por balas de salva en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una adolescente fue herida de dos impactos de balas de salva en una calle de la colonia Gabriel Leyva, conocida como CP en Mazatlán.

Los hechos se dieron la tarde de este viernes cerca de las instalaciones de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con los reportes, un sujeto disparó un arma con balas de salva y dos de los proyectiles impactaron en el cuerpo de Consuelo “N”.

Uno de los impactos le dio en un brazo y el otro en las costillas.

El hecho provocó el temor entre los vecinos de la colonia y la adolescente herida se movió por sus propios medios a recibir atención médica.

Al lugar acudieron policías, pero hasta el momento no se han reportado personas detenidas.