$!Adulta mayor muere arrollada por camioneta en la colonia Montebello, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una camioneta arrolló a una adulta mayor este jueves en Mazatlán, quien perdió la vida en el lugar; la unidad estaba estacionada en una pendiente y al parecer se le botó el freno de mano.

El reporte del accidente se emitió a las 18:20 horas y movilizó a los cuerpos de auxilio al cruce de la avenida Walamo y la calle Pino, de la colonia Montebello, ya que se mencionaba a una persona atrapada bajo una camioneta.

Al parecer la camioneta Chevrolet Trail Blazer fue dejada estacionada en modo neutral y se deslizó en reversa por una ligera pendiente arrollando a una adulta mayor que había descendido del mismo vehículo.