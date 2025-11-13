$!Adulta mayor muere arrollada por camioneta en la colonia Montebello, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una camioneta arrolló a una adulta mayor este jueves en Mazatlán, quien perdió la vida en el lugar; la unidad estaba estacionada en una pendiente y al parecer se le botó el freno de mano.
El reporte del accidente se emitió a las 18:20 horas y movilizó a los cuerpos de auxilio al cruce de la avenida Walamo y la calle Pino, de la colonia Montebello, ya que se mencionaba a una persona atrapada bajo una camioneta.
Al parecer la camioneta Chevrolet Trail Blazer fue dejada estacionada en modo neutral y se deslizó en reversa por una ligera pendiente arrollando a una adulta mayor que había descendido del mismo vehículo.
Rápidamente, familiares trataron de auxiliarla y embancaron la camioneta para liberar a la mujer atrapada, pero ya no contaba con signos vitales.
Minutos más tarde socorristas de Cruz Roja confirmaron el deceso de la mujer arrollada y solo cubrieron su cuerpo con una sábana clínica.
Peritos de la Fiscalía General del Estado procedieron con las diligencias de ley, para después autorizar el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense.
La fallecida fue identificada como María del Refugio “N”, de 60 años.