Adulta mayor muere tras aparatoso choque de frente en la carretera Los Mochis-Choix

EL FUERTE. _Un trágico accidente cobró la vida de una mujer de 90 años de edad y dejó a dos personas más con lesiones de consideración, luego de que dos vehículos particulares colisionaran de frente durante la mañana de este jueves 24 de septiembre sobre la carretera estatal Los Mochis-Choix.

El fatal hecho de tránsito tuvo lugar en las inmediaciones de la comunidad de Vibajaqui. En el lugar del percance, las autoridades confirmaron el deceso de María Dolores “G”, residente de la colonia Melchor Ocampo, ubicada en la cabecera municipal de El Fuerte.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la hoy occisa viajaba en compañía de otra persona a bordo de un automóvil Nissan color tinto. Al transitar por el tramo carretero mencionado, la unidad se impactó de lleno contra un vehículo Chevrolet Aveo de color blanco. La magnitud del encontronazo fue tan fuerte que provocó que los tripulantes de ambas unidades quedaran atrapados dentro de las cabinas completamente destrozadas.

Minutos después de recibir el reporte a los números de emergencia, elementos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para realizar complejas maniobras de rescate. Al valorar a los afectados, los socorristas confirmaron que María Dolores ya no presentaba signos vitales.

Los rescatistas lograron brindar primeros auxilios a las otras dos personas involucradas, cuyas identidades fueron reservadas, y las trasladaron de urgencia a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en El Fuerte para recibir atención médica especializada.

Agentes de Tránsito y Vialidad del municipio aseguraron el perímetro y controlaron el flujo vehicular en la zona, mientras que peritos de la Dirección de Investigación Pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo las diligencias de campo.

Será mediante los resultados del peritaje que las autoridades logren determinar qué conductor invadió el carril contrario y, de esta manera, realizar el deslinde de responsabilidades. El cuerpo de la víctima fue trasladado a una casa funeraria local, donde se le practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.