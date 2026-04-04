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Violencia

Adulta mayor resulta herida en ataque a balazos contra su vivienda en Mazatlán

Sujetos armados dispararon este sábado contra la fachada de una casa en la colonia Felipe Ángeles; la víctima, Felicitas, fue trasladada de urgencia a una clínica
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/04/2026 22:13
04/04/2026 22:13

MAZATLÁN._ Felicitas, de 75 años, resultó herida de bala tras un ataque armado este sábado contra la fachada de su vivienda en la colonia Felipe Ángeles.

Las detonaciones de arma de fuego fueron reportadas a las 20:50 horas, indicando una casa ubicada sobre la calle Múnich.

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Versiones en el lugar señalan que hombres armados se detuvieron frente a la vivienda y comenzaron a disparar contra la fachada, pero Felicitas se encontraba al interior y fue alcanzada por cuatro proyectiles.

Paramédicos de Bomberos Veteranos que llegaron al lugar brindaron los primeros auxilios a la adulta mayor y luego de controlar sus hemorragias, la trasladaron de urgencia a una clínica particular.

La zona del ataque fue acordonada y resguardada por policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado que se encargó de las diligencias de ley.

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