$!Adulta mayor resulta herida en ataque a balazos contra su vivienda en Mazatlán

MAZATLÁN._ Felicitas, de 75 años, resultó herida de bala tras un ataque armado este sábado contra la fachada de su vivienda en la colonia Felipe Ángeles.
Las detonaciones de arma de fuego fueron reportadas a las 20:50 horas, indicando una casa ubicada sobre la calle Múnich.
Versiones en el lugar señalan que hombres armados se detuvieron frente a la vivienda y comenzaron a disparar contra la fachada, pero Felicitas se encontraba al interior y fue alcanzada por cuatro proyectiles.
Paramédicos de Bomberos Veteranos que llegaron al lugar brindaron los primeros auxilios a la adulta mayor y luego de controlar sus hemorragias, la trasladaron de urgencia a una clínica particular.
La zona del ataque fue acordonada y resguardada por policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado que se encargó de las diligencias de ley.