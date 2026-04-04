$!Adulta mayor resulta herida en ataque a balazos contra su vivienda en Mazatlán

Las detonaciones de arma de fuego fueron reportadas a las 20:50 horas, indicando una casa ubicada sobre la calle Múnich.

MAZATLÁN._ Felicitas, de 75 años, resultó herida de bala tras un ataque armado este sábado contra la fachada de su vivienda en la colonia Felipe Ángeles.

Versiones en el lugar señalan que hombres armados se detuvieron frente a la vivienda y comenzaron a disparar contra la fachada, pero Felicitas se encontraba al interior y fue alcanzada por cuatro proyectiles.

Paramédicos de Bomberos Veteranos que llegaron al lugar brindaron los primeros auxilios a la adulta mayor y luego de controlar sus hemorragias, la trasladaron de urgencia a una clínica particular.

La zona del ataque fue acordonada y resguardada por policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado que se encargó de las diligencias de ley.