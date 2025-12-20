$!Adulto mayor cae en su auto a canal pluvial de la avenida Santa Rosa, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un auto terminó volcado en el fondo de un canal pluvial este sábado en Mazatlán luego que su conductor perdió el control del volante en una curva.
La volcadura se registró a las 19:15 horas en el canal pluvial de la avenida Santa Rosa, a la altura del fraccionamiento Valle Dorado.
El conductor, un adulto mayor, refirió que perdió el control al tomar la curva, por lo que el auto compacto chocó contra la guarnición y cayó al canal pluvial, donde quedó volcado.
Tras el accidente, el adulto mayor logró salir del vehículo por sus propios medios y, luego de ser atendido por paramédicos, fue trasladado a un hospital para su atención médica.
Agentes de Tránsito municipal se encargaron del parte de hechos y de coordinar el flujo vehicular en la zona.
El lesionado se identificó como Manuel “N”, de 72 años de edad.