Adulto mayor cae en su auto a canal pluvial de la avenida Santa Rosa, en Mazatlán

Manuel, de 72 años resultó lesionado tras perder el control de su vehículo en una curva a la altura del fraccionamiento Valle Dorado
Noroeste/Redacción
20/12/2025 20:38
MAZATLÁN._ Un auto terminó volcado en el fondo de un canal pluvial este sábado en Mazatlán luego que su conductor perdió el control del volante en una curva.

La volcadura se registró a las 19:15 horas en el canal pluvial de la avenida Santa Rosa, a la altura del fraccionamiento Valle Dorado.

El conductor, un adulto mayor, refirió que perdió el control al tomar la curva, por lo que el auto compacto chocó contra la guarnición y cayó al canal pluvial, donde quedó volcado.

Tras el accidente, el adulto mayor logró salir del vehículo por sus propios medios y, luego de ser atendido por paramédicos, fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Agentes de Tránsito municipal se encargaron del parte de hechos y de coordinar el flujo vehicular en la zona.

El lesionado se identificó como Manuel “N”, de 72 años de edad.

