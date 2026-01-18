Adulto mayor de 96 años muere electrocutado en su domicilio en Quilá, Culiacán

CULIACÁN._ Un adulto mayor de 96 años perdió la vida la mañana de este domingo tras electrocutarse en su propio domicilio del poblado Alto de Quilá, en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 08:00 horas en una vivienda que se ubica frente a la carretera que comunica con la sindicatura de El Salado, cerca de la comunidad Estación Quilá.

Un reporte sobre una persona sin signos vitales y con quemaduras provocó la movilización de las autoridades. Agentes policiales arribaron al punto y localizaron el cadáver del hombre, por lo que llamaron a las autoridades de investigación para seguir con las diligencias.

El occiso fue identificado por sus vecinos como Francisco “N” y refieren que vivía solo en su domicilio.

Las autoridades informaron que el adulto mayor presentó fuertes lesiones por quemaduras en su cuerpo debido a una descarga eléctrica, sin embargo, no dieron detalles sobre cómo ocurrió el incidente.

La entrada de la vivienda fue asegurada, en espera de que lleguen peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para trabajar en la escena y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le aplicarán los exámenes de necropsia.