Adulto mayor es asesinado y calcinado en zona serrana de Badiraguato

BADIRAGUATO. _ Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida al interior de una vivienda baleada y parcialmente calcinada en el poblado La Sábila, perteneciente a la sindicatura de San José del Llano, en el municipio de Badiraguato.

La víctima fue identificada como José “N.”, de 69 años de edad, residente de la misma comunidad. De acuerdo con los primeros reportes, el crimen habría ocurrido el martes 16 de septiembre, pero fue reportado por familiares hasta la mañana de este miércoles, luego de que acudieron al domicilio.

Elementos de la Policía Preventiva y del Ejército Mexicano acudieron al lugar, donde confirmaron que la vivienda presentaba múltiples impactos de arma de fuego y que el cuerpo del adulto mayor había sido calcinado de forma intencional.

La zona fue acordonada debido a la localización de casquillos percutidos, mientras peritos forenses y agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense en Culiacán, bajo resguardo del Ministerio Público.

Cabe señalar que, en días recientes, habitantes de esa zona serrana han reportado enfrentamientos entre grupos armados, ataques a viviendas y afectaciones a servicios como telefonía y energía eléctrica. Aunque el Ejército ha sido desplegado en la región, hasta el momento no hay una postura oficial sobre estos hechos.