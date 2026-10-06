Adulto mayor es detenido tras muerte de un hombre en Los Mochis; alega legítima defensa

AHOME. _ Un hombre de 76 años de edad fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades tras verse involucrado en la muerte de un sujeto, en hechos registrados la mañana del domingo 4 de octubre, al interior de un domicilio ubicado en el sector Raúl Romanillo, en la ciudad de Los Mochis.
El trágico suceso ocurrió durante la mañana del domingo 4 de octubre, en una propiedad ubicada sobre la calle Periodista, entre las calles Febrero y Enero. De acuerdo con datos recabados en el lugar, el ahora detenido, propietario del inmueble, relató a las autoridades que actuó en legítima defensa.
Según su versión, la víctima, identificada preliminarmente como Antonio, ingresó de manera violenta al domicilio, lo que desató un fuerte forcejeo que culminó con el desenlace fatal.
Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome acudieron como primeros respondientes tras recibir el reporte del altercado. Al ingresar al domicilio, localizaron al hombre tendido, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.
Paramédicos de la Cruz Roja, delegación Los Mochis, arribaron al sitio minutos después y únicamente pudieron confirmar que el sujeto ya no contaba con signos vitales.
Tras el deceso, la zona fue acordonada para permitir que peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa procesaran la escena y recabaran los indicios correspondientes.
Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a una casa funeraria de la localidad para que se le practicara la necropsia de ley y quedara a disposición del Ministerio Público.
Por su parte, el adulto mayor fue puesto a disposición de las instancias competentes y trasladado al Centro Penitenciario Goros II, en Ahome, donde permanecerá recluido mientras avanzan las investigaciones y un juez determina si procede la excluyente de responsabilidad por legítima defensa o si será vinculado a proceso.