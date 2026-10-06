Adulto mayor es detenido tras muerte de un hombre en Los Mochis; alega legítima defensa

AHOME. _ Un hombre de 76 años de edad fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades tras verse involucrado en la muerte de un sujeto, en hechos registrados la mañana del domingo 4 de octubre, al interior de un domicilio ubicado en el sector Raúl Romanillo, en la ciudad de Los Mochis.

El trágico suceso ocurrió durante la mañana del domingo 4 de octubre, en una propiedad ubicada sobre la calle Periodista, entre las calles Febrero y Enero. De acuerdo con datos recabados en el lugar, el ahora detenido, propietario del inmueble, relató a las autoridades que actuó en legítima defensa.

Según su versión, la víctima, identificada preliminarmente como Antonio, ingresó de manera violenta al domicilio, lo que desató un fuerte forcejeo que culminó con el desenlace fatal.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome acudieron como primeros respondientes tras recibir el reporte del altercado. Al ingresar al domicilio, localizaron al hombre tendido, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.