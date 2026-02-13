Adulto mayor es herido de bala en la colonia Renato Vega Amador, en Culiacán

Un adulto mayor resultó lesionado por impacto de proyectil de arma de fuego durante este viernes, en hechos registrados en la colonia Renato Vega Amador, en Culiacán.

Félix, de 62 años de edad, fue hospitalizado la tarde de este viernes alrededor de las 15:30 horas, desconociéndose su estado de salud, así como las circunstancias en que terminó herido.

Luego del reporte, autoridades identificaron el punto del hecho entre las calles Del Gamo y Abedules.

El hombre lesionado fue llevado a un centro de salud por sus familiares, y hasta el momento permanece internado.