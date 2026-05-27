$!Adulto mayor fallece al sufrir infarto y estrellarse contra un árbol en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un aparente infarto provocó el desenlace de un adulto mayor la noche del miércoles, quien murió mientras conducía su vehículo por el sector suroriente de la ciudad.
El incidente se registró sobre el bulevar Centenario, al cruzar con la calle Pasadena.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre transitaba a bordo de una camioneta tipo pick-up de la marca Ford, color blanco, la cual portaba placas de circulación de Sonora.
Los primeros reportes indican que, en pleno trayecto, el conductor sufrió una crisis médica que le hizo perder el conocimiento y soltar el volante.
La unidad, sin control, se desvió de la cinta asfáltica, subió al camellón y detuvo su marcha al estrellarse contra un árbol. El fuerte impacto dejó la parte frontal de la carrocería severamente dañada y al hombre inerte en el interior de la cabina.
Automovilistas y civiles que presenciaron el siniestro alertaron a los números de emergencia 911. A los pocos minutos arribaron al sitio paramédicos adscritos a los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome, sin embargo, tras examinar al tripulante, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, presuntamente debido a un aparente ataque cardíaco previo al choque.
Agentes de la Dirección de Tránsito Municipal de Ahome se encargaron de acordonar y asegurar el perímetro, controlando el tráfico vehicular en la zona.
Posteriormente, personal de investigación y peritos de la Vicefiscalía Regional Zona Norte acudieron para llevar a cabo el peritaje correspondiente y el levantamiento de datos.
Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a la víctima. Solo se detalló que se trata de un adulto mayor, de una edad aproximada de entre 60 y 70 años.
El cuerpo fue retirado por personal de una funeraria de guardia en la ciudad, donde permanecerá para que se le practique la necropsia de ley que determine las causas exactas del fallecimiento, a la espera de que familiares acudan a reclamarlo.