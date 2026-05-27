$!Adulto mayor fallece al sufrir infarto y estrellarse contra un árbol en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un aparente infarto provocó el desenlace de un adulto mayor la noche del miércoles, quien murió mientras conducía su vehículo por el sector suroriente de la ciudad.

El incidente se registró sobre el bulevar Centenario, al cruzar con la calle Pasadena.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre transitaba a bordo de una camioneta tipo pick-up de la marca Ford, color blanco, la cual portaba placas de circulación de Sonora.

Los primeros reportes indican que, en pleno trayecto, el conductor sufrió una crisis médica que le hizo perder el conocimiento y soltar el volante.

La unidad, sin control, se desvió de la cinta asfáltica, subió al camellón y detuvo su marcha al estrellarse contra un árbol. El fuerte impacto dejó la parte frontal de la carrocería severamente dañada y al hombre inerte en el interior de la cabina.