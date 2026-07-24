$!Adulto mayor fallece por descarga eléctrica en fraccionamiento Urbivillas del Roble, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de 72 años de edad perdió la vida de forma instantánea tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en el techo de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Urbivillas del Roble, en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:00 horas en un inmueble localizado sobre la calle San Javier. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la víctima fue identificada como Santos “N”, quien pisó un cable de alta tensión al momento de efectuar los trabajos.