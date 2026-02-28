$!Adulto mayor muere tras caída durante discusión con su hijo en Mazatlán

El reporte del hecho se emitió a las 21:35 horas, indicando un domicilio ubicado en la esquina de las calles Josefa Ortiz y Adolfo Ruiz Cortines, de la colonia Montuosa.

MAZATLÁN._ Un adulto mayor murió este sábado en Mazatlán luego de una caída registrada durante una discusión con un hijo.

Al parecer, el padre reprendió a su hijo tras llegar alcoholizado, lo que desató una discusión y forcejeo que terminó en una caída del adulto mayor, quien perdió la vida por un golpe tras la caída.

Agentes de la Unidad Especializada de la Policía para la Prevención de la Violencia se encargaron del parte de hechos y dieron fe del deceso.

El fallecido fue identificado por sus familiares como Juan “N”, de 83 años de edad, mientras que el hijo huyó del lugar.