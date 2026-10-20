$!Adulto mayor pierde el control de su camioneta y cae a un canal en Guasave

GUASAVE. _ Con golpes en distintas partes del cuerpo resultó un adulto mayor la mañana de este martes 20 de octubre, luego de sufrir un aparatoso accidente automovilístico y terminar volcado en el interior de un canal de riego en las inmediaciones de la sindicatura de El Burrión.

La víctima, identificada por las autoridades como Luis Fernando “N”, de 77 años de edad y con domicilio en La Cofradía, transitaba a bordo de una camioneta Ford Ranger, color blanco, modelo 2007, sobre el camino de terracería que comunica a dicho poblado con La Mojonera.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave, el conductor perdió el control del volante por causas aún desconocidas, lo que provocó que la unidad saliera de la rúa de tierra y cayera al fondo del canal de riego, quedando volcada sobre su toldo con los neumáticos hacia el cielo.

Pese a la magnitud del impacto y a la compleja posición en la que quedó el vehículo, don Luis Fernando logró sobrevivir en el interior de la obra hidráulica.

Alertados por el reporte del accidente, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para descender al canal y realizar las maniobras de rescate. Tras brindarle las primeras atenciones en el sitio, los socorristas trasladaron al lesionado a un nosocomio de la cabecera municipal para una evaluación médica detallada.