$!Adulto mayor pierde la vida al volcar en su tractor a un canal de riego en Jahuara Segundo, El Fuerte

EL FUERTE._ Un accidente vial cobró la vida de un adulto mayor durante la noche del martes 3 de noviembre, luego de que el tractor agrícola en el que viajaba se volcara y cayera al fondo de un canal de riego en las inmediaciones de esta comunidad. El percance se registró sobre el tramo carretero que conecta El Carrizo con El Fuerte, en Jahuara Segundo. De acuerdo con los primeros reportes vertidos por las corporaciones de seguridad, la víctima transitaba por la Carretera Cero y, al llegar a la intersección con el tramo 1200, perdió el dominio del volante por causas aún no determinadas.

La maniobra provocó que la maquinaria abandonara la superficie del rodamiento y precipitara hacia la obra hidráulica, volcando sobre su propio eje. El tractor terminó recostado con los neumáticos hacia arriba, dejando aprisionado al operador en el fondo de la obra hídrica. Tras la llamada de alerta al sistema de emergencias 911, se desplegó un operativo integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte, rescatistas del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Pese al pronto arribo de los socorristas, al brindar las primeras atenciones médicas solo pudieron confirmar que el hombre de 73 años ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el aplastamiento.