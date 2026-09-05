$!Adulto mayor pierde la vida tras chocar contra un árbol frente a Icatsin, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un trágico accidente cobró la vida de un hombre de 66 años la mañana de este sábado 5 de septiembre, luego de que perdiera el control de la unidad que conducía y se estrellara de frente contra un árbol ubicado a un costado del plantel Icatsin, en el fraccionamiento Prado Bonito.

Las autoridades en el lugar identificaron al occiso como Aquilino “B”, quien tenía su residencia en la colonia Las Azucenas, al sur de esta ciudad.

De acuerdo con los reportes viales, el siniestro ocurrió cuando el adulto mayor transitaba a bordo de un automóvil Volkswagen modificado tipo camioneta de color blanca, de modelo antiguo, con dirección al norte sobre la calle Dren Mochicahui. Por causas aún no determinadas, al llegar al cruce con la Avenida Prado Bonito, el conductor perdió el control del volante, salió de la cinta asfáltica y terminó su marcha al colisionar fuertemente contra la flora del lugar.