$!Adulto mayor pierde la vida tras chocar contra un árbol frente a Icatsin, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un trágico accidente cobró la vida de un hombre de 66 años la mañana de este sábado 5 de septiembre, luego de que perdiera el control de la unidad que conducía y se estrellara de frente contra un árbol ubicado a un costado del plantel Icatsin, en el fraccionamiento Prado Bonito.
Las autoridades en el lugar identificaron al occiso como Aquilino “B”, quien tenía su residencia en la colonia Las Azucenas, al sur de esta ciudad.
De acuerdo con los reportes viales, el siniestro ocurrió cuando el adulto mayor transitaba a bordo de un automóvil Volkswagen modificado tipo camioneta de color blanca, de modelo antiguo, con dirección al norte sobre la calle Dren Mochicahui. Por causas aún no determinadas, al llegar al cruce con la Avenida Prado Bonito, el conductor perdió el control del volante, salió de la cinta asfáltica y terminó su marcha al colisionar fuertemente contra la flora del lugar.
Fueron automovilistas que pasaban por la zona quienes alertaron a los números de emergencia (911) tras percatarse de la magnitud del impacto y ver el vehículo siniestrado.
Al sitio arribaron de inmediato paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA). A pesar de los rápidos esfuerzos por brindarle atención prehospitalaria, el personal médico confirmó que Aquilino lamentablemente ya no contaba con signos vitales. El cuerpo fue cubierto con una sábana azul por respeto a la víctima y para evitar que los transeúntes captaran imágenes del sensible hecho.
De manera paralela, agentes de Tránsito Municipal y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome aseguraron el perímetro, acordonando el área y desviando el tráfico vehicular hacia calles alternas para preservar la escena.
Finalmente, personal de la Dirección de Investigación Pericial de la Vicefiscalía Zona Norte acudió para dar fe del deceso y realizar las diligencias de ley. Tras concluir el peritaje, la unidad fue remolcada por una grúa y el cuerpo fue trasladado a una casa funeraria local, donde se le practicará la necropsia de rigor antes de ser entregado a sus familiares.