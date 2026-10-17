Adulto mayor resulta intoxicado por fuga de gas en comunidad de Rosario

EL ROSARIO._ El reporte de un adulto mayor y un bebé intoxicado por una fuga de gas movilizó a personal de auxilio a la comunidad de Emiliano Zapata, mejor conocido como “La Vía”.

El hecho se informó vía C-4 alrededor de las 16:25 horas de este sábado, a un costado de la zona de bombeo de la comunidad ubicada junto a la carretera estatal a Chametla.

Para confirmar el reporte acudieron elementos de Protección Civil y Seguridad Pública, quienes encontraron a un adulto mayor a quien atendieron en el lugar, descartando la presencia además del menor.

La persona atendida fue identificada como Víctor Manuel, de 61 años de edad, con domicilio en la zona.

Trascendió que la persona se encontraba consciente y se le brindó la atención para verificar su estado de salud.

Se indicó que la fuga se debió a una posible ruptura en la válvula del tanque de gas.