Adulto mayor sale ileso de volcadura en la México 15, en Guasave

GUASAVE._ Un accidente automovilístico se registró durante la mañana de este viernes 12 de junio sobre la carretera Internacional México 15 y dejó como saldo cuantiosos daños materiales, mientras el conductor, un adulto mayor, logró salir por su propio pie tras volcar la unidad.

De acuerdo con la información, el percance ocurrió cuando el afectado, identificado como Gilberto “N”, de 65 años, transitaba por el carril de norte a sur a bordo de un vehículo Nissan, línea Altima, modelo 2003 y de color arena.

Al circular por el tramo que comprende entre la caseta de cobro de Cuatro Caminos y la sindicatura de San Rafael, a la altura del Campo Casa Blanca, el conductor perdió el control del volante por causas aún desconocidas.

Esto provocó que el automóvil abandonara la cinta asfáltica y terminara volcándose a un costado de la rúa, quedando finalmente con los neumáticos hacia arriba.

Automovilistas que circulaban por la zona y presenciaron el hecho alertaron inmediatamente a los cuerpos de emergencia a través del 911.

Al lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal y rescatistas, quienes al evaluar a Gilberto confirmaron que, pese a la magnitud del siniestro, se encontraba ileso, por lo que no fue necesario su traslado a ningún centro médico.

Minutos más tarde, agentes de la Guardia Nacional, División Carreteras, arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente.

El flujo vehicular de la vía federal no se vio afectado, ya que el vehículo siniestrado quedó completamente fuera de los carriles de circulación.

Tras concluir las diligencias, una grúa se encargó de realizar las maniobras para colocar el auto sobre sus cuatro ruedas y remolcarlo a una pensión vehicular en la ciudad de Guasave, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.