Adulto muere atropellado por camión pesado en Costa Rica, Culiacán

Un adulto de 62 años de edad falleció después de ser atropellado por un camión pesado en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

El occiso, identificado como José “N”, perdió la vida tras ser embestido por un vehículo de una empresa avícola en la colonia Las Cañitas.

Los hechos se registraron cerca de las 22:00 horas de este 11 de diciembre, y de inmediato la víctima fue trasladada a un hospital para que recibiera atención médica, sin embargo, por la gravedad del impacto murió momentos después.

Su cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense para los trámites correspondientes, en tanto, elementos de la unidad de tránsito de la Policía Municipal se encargó del levantamiento del reporte y deslindar responsabilidades del siniestro.