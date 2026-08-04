Advierten por presencia de cocodrilo en playas; restringen acceso en la zona

MAZATLÁN.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, advierten a la ciudadanía que visita las diferentes áreas de playa a extremar precauciones ante la presencia de un cocodrilo.

A través de un comunicado, el comandante Gustavo Espinoza informó que el reptil ha sido avistado entre los hoteles Las Flores y Valentinos.

Explicó que el oleaje provoca que el ejemplar se desplace constantemente, por lo que hasta el momento no ha sido posible determinar un punto específico donde permanezca.

Con el objetivo de evitar cualquier situación de riesgo, el personal del Escuadrón de Salvamento Acuático mantiene recorridos de búsqueda e inspección para implementar una estrategia que permita la captura del cocodrilo y su posterior reubicación en un hábitat natural adecuado para la especie.

Las zonas comprendidas entre los puntos antes mencionados permanecerán restringidas de manera preventiva hasta que el reptil sea localizado y la situación deje de representar un riesgo para bañistas y visitantes