Agente de Tránsito asesinado era chofer de ex director de la corporación

El oficial de Tránsito Municipal de Culiacán, Édgar Saúl “N”, asesinado este martes 28 de abril, fungía como chofer de un ex director de la corporación.

De acuerdo con la información obtenida, el agente acribillado frente a una plaza comercial al sur de la ciudad, era chofer de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, ex mando de la Dirección de Tránsito Municipal, quien también fue asesinado el pasado 5 de enero, en la sindicatura de Aguaruto.

Édgar Saúl, conocido como “Chocory”, de 45 años de edad, tenía 20 años de servicio a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.

Murió a bordo de su vehículo particular, un Volkswagen Jetta color negro, sobre la autopista Benito Juárez “La Costerita”, al ser atacado de carro a carro.