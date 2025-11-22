Agente de Tránsito asesinado se dirigía a iniciar su jornada laboral: SSPyTM Culiacán

Esto tras el atentado a balazos que sufrió el oficial David Villegas Solís, de 37 años, quien fue interceptado y atacado por sujetos armados cuando viajaba en su vehículo particular, un Honda Civic color blanco de modelo reciente.

El agente de Tránsito Municipal asesinado a balazos la noche de este viernes en el bulevar Pedro Infante se dirigía a presentarse para comenzar su jornada laboral, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.



“Los primeros reportes señalan que el hecho habría sido perpetrado por individuos aún no identificados que se desplazaban en un automóvil del cual, hasta el momento, se desconocen mayores características”, admitió la SSPyTM en un comunicado.

Tras el ataque a las 21:40 horas, autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia arribaron para auxiliar al uniformado, pero este ya no contaba con signos vitales.

“De forma paralela, mandos de seguridad federal, estatal y municipal coordinan un operativo de búsqueda de los responsables, cuyos avances serán informados exclusivamente por las autoridades competentes conforme a los procedimientos legales”, comunicó la Secretaría.

La institución garantizó respaldo y acompañamiento hacia la familia del ahora occiso, así como la colaboración con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento del homicidio del agente.