Agente de Tránsito baleado en Culiacán está fuera de peligro; estaba en su día de descanso

CULIACÁN._ El agente de Tránsito que fue atacado a balazos la tarde de este viernes en el fraccionamiento Prados del Sol, en Culiacán, se encuentra estable y fuera de peligro, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM).

La dependencia confirmó que se trata de un elemento activo, quien al momento de la agresión se encontraba en su día de descanso.

De acuerdo con la información oficial, el ataque ocurrió en el cruce de las calles Mongolia y Prados del Sol. Los primeros informes señalan que la agresión fue cometida por personas que aún no han sido identificadas.

Tras el reporte, elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y cuerpos de auxilio acudieron al sitio para brindar atención al agente, quien posteriormente fue trasladado a un hospital.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal señaló que el elemento permanece bajo atención médica y su estado de salud es estable, además de que se encuentra fuera de peligro.

El titular de la dependencia, Alejandro Bravo Martínez, mantuvo coordinación con mandos de seguridad federales, estatales y municipales para dar seguimiento a las acciones implementadas en la búsqueda de los probables responsables.

La autoridad municipal indicó que será la instancia competente la encargada de informar sobre los avances y resultados de las investigaciones.

Asimismo, la Secretaría señaló que brindará al agente y a sus familiares el acompañamiento y apoyo institucional correspondiente, además de mantener coordinación con la Fiscalía General del Estado para coadyuvar en las investigaciones y esclarecer la agresión.