Agente de Tránsito resulta herido tras ataque armado en el fraccionamiento Hacienda del Valle de Culiacán

CULIACÁN. _ La tarde de este viernes, un oficial de Tránsito Municipal de Culiacán fue atacado a balazos en el fraccionamiento Hacienda del Valle, en la capital del estado.

El agente fue identificado como José Luis, supervisor operativo de la corporación. De acuerdo con los primeros informes, el atentado ocurrió cuando abordaba su vehículo particular para dirigirse a trabajar. En ese momento, hombres armados que viajaban en un automóvil gris lo interceptaron y dispararon.

Tras la agresión, elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio junto con equipos de auxilio, quienes atendieron al uniformado y lo trasladaron a un hospital.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, al cierre del reporte el agente permanecía en intervención quirúrgica debido a la gravedad de las lesiones.

La dependencia informó que se coordinó un operativo de búsqueda con autoridades federales, estatales y municipales, y que será la instancia correspondiente quien determine los avances. Asimismo, la Secretaría señaló que brindará apoyo a los familiares del elemento y colaborará con la Fiscalía General del Estado en la investigación.