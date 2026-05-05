$!Agente de Tránsito resulta lesionado tras choque en el Malecón Viejo, en Culiacán

Un agente de la Policía de Tránsito Municipal resultó lesionado la tarde de este martes 5 de mayo tras sufrir un accidente mientras circulaba en su motocicleta oficial sobre el Malecón Viejo, en Culiacán.
El percance se registró alrededor de las 17:00 horas en el cruce con la calle Guanajuato, donde se reportó que había un oficial tirado sobre el pavimento con diversas lesiones.
De acuerdo con los primeros informes, el agente transitaba por dicha vialidad cuando terminó impactándose contra la parte trasera de una camioneta Honda CR-V color negro. Tras el choque, el policía salió proyectado de la motocicleta y quedó tendido sobre el suelo.
Al sitio acudieron otros elementos de la corporación, así como paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital.
De manera preliminar, se indicó que el agente presentaba aparentes fracturas en un brazo y una pierna, aunque su estado de salud no ha sido dado a conocer oficialmente.
Debido al accidente, un tramo del Malecón Viejo fue cerrado temporalmente para permitir las labores de peritaje y el retiro de las unidades involucradas.
La camioneta presentó daños en la parte trasera, mientras que la motocicleta oficial quedó severamente afectada y fue retirada con apoyo de una grúa. Cabe señalar que los ocupantes de la camioneta no resultaron lesionados tras el percance.