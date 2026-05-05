$!Agente de Tránsito resulta lesionado tras choque en el Malecón Viejo, en Culiacán

Un agente de la Policía de Tránsito Municipal resultó lesionado la tarde de este martes 5 de mayo tras sufrir un accidente mientras circulaba en su motocicleta oficial sobre el Malecón Viejo, en Culiacán.

El percance se registró alrededor de las 17:00 horas en el cruce con la calle Guanajuato, donde se reportó que había un oficial tirado sobre el pavimento con diversas lesiones.

De acuerdo con los primeros informes, el agente transitaba por dicha vialidad cuando terminó impactándose contra la parte trasera de una camioneta Honda CR-V color negro. Tras el choque, el policía salió proyectado de la motocicleta y quedó tendido sobre el suelo.