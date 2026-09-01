Agosto termina en Mazatlán como el mes más violento en lo que va del año con 12 feminicidios y 61 homicidios dolosos

Mazatlán fue el municipio donde más hechos violentos se registraron en agosto en toda la entidad con 12 feminicidios y 61 homicidios dolosos, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado y de este diario.

Agosto también fue el mes más violento en lo que va del año en Mazatlán, durante esta racha violenta que se ha incrementado de julio a la fecha en este municipio.

De acuerdo con estadísticas de la FGE, del 1 al 30 de agosto se llevaban siete feminicidios, sin embargo, el 31 se cometió uno más al sur de esta ciudad, con lo que se llegaría a ocho, pero de acuerdo con datos de este diario en agosto se registraron 12 feminicidios en este municipio.

Después de Mazatlán le sigue Escuinapa con cinco casos según las cifras de la FGE, y con estadísticas de este diario de junio a la fecha van 11 feminicidios en este municipio del sur de Sinaloa.

Del 1 al 30 de agosto en Culiacán se habían registrado cuatro feminicidios, dos en Guasave y uno en Ahome, informó la Fiscalía General del Estado.

Mientras que en homicidios dolosos dio a conocer que del 1 al 30 de agosto se registraron 60 homicidios dolosos, pero el 31 ocurrió uno más, por lo que se llegó a 61 asesinatos en dicho mes en este municipio mazatleco, prácticamente dos personas privadas de la vida al día en promedio.

Después de Mazatlán el municipio que registró más homicidios dolosos durante el mes que acaba de concluir y de acuerdo con cifras de la FGE del 1 al 30 de agosto fue Culiacán con 44, le siguió Escuinapa con siete, Navolato con tres, Badiraguato con dos y Elota y Mocorito con uno en cada uno de ellos.

La racha violenta se intensificó en Mazatlán durante julio cuando se registraron cerca de 36 homicidios dolosos y en agosto aumentó a 61,

De acuerdo con lo que manifestó en su momento el vicefiscal en la zona sur del estado, Isaac Aguayo Roacho, de enero a junio del presente año se registraban entre cinco a nueve homicidios dolosos al mes en este municipio.

En los últimos días y principalmente este lunes 31 de agosto se vio fuerte despliegue de elementos del Ejército Mexicano y la Marina en diferentes cruceros de avenidas importantes de Mazatlán en busca de inhibir la comisión de hechos delictivos.

Sin embargo, la violencia continuó en Mazatlán y el sur del Estado este 1 de septiembre al registrarse un feminicidio en una construcción ubicada en la Avenida Rafael Buelna, en este puerto, y el hallazgo de un cuerpo humano desmembrado en la Sindicatura de Villa Unión, así como de un feminicidio en Escuinapa.