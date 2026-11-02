$!Agreden a balazos a militares que resguardaban la Feria Ganadera de Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano que resguardaban las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán sufrieron una presunta agresión a balazos la mañana de este lunes 2 de noviembre. El incidente fue reportado alrededor de las 9:40 horas lo que movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El reporte inicial indicó detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del recinto. De acuerdo con los primeros datos, los presuntos responsables se trasladaban en motocicleta. La situación provocó una intensa movilización de efectivos policiacos y peritos en la zona. La presunta agresión ocurrió mientras se desarrollaban dos actividades en la zona: una manifestación por el pago de boletos de la edición 2024 de la Feria Ganadera y el inicio de la venta de entradas para el Palenque Culiacán 2026. La venta de boletos para el Palenque, que se desarrollará del 12 al 29 de noviembre, estaba programada para iniciar el mismo lunes.

Tras el reporte de detonaciones, elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio. Su labor incluyó la realización de las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas. Tampoco se ha confirmado la identidad de los presuntos responsables de la agresión. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) confirmó, a través de sus medios de difusión, el ataque registrado en las inmediaciones de las instalaciones de la Feria Ganadera. Precisó que no hubo personas lesionadas y que se implementó un operativo para localizar a los responsables. “La #SSPSinaloa informa que, este lunes 2 de noviembre de 2026, se recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de las instalaciones de la Feria Ganadera, hecho en el que no se registraron lesionados, y que fue rápidamente atendido por el Grupo Interinstitucional”, señala la dependencia estatal.