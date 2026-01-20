$!Agreden a balazos a un ciclista sobre la carretera en Bellavista, Culiacán

Un ciclista fue atacado a balazos durante la noche de este martes cuando transitaba sobre la carretera, a la altura de la comisaría de Bellavista, al noroeste de Culiacán.
El lesionado fue identificado como Eduardo “N”, conocido como “El Naca”, de 49 años de edad.
Los hechos se reportaron cerca de las 19:30 horas de este 20 de enero, sobre la carretera que conecta la zona urbana de Culiacán con la sindicatura de Culiacancito.
Paramédicos de Cruz Roja llegaron a la escena, lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron hacia un centro de salud de la ciudad.
En el lugar quedaron regados casquillos percutidos durante el ataque, además de un perímetro acordonado por corporaciones policiales y militares.