$!Agreden a balazos a un ciclista sobre la carretera en Bellavista, Culiacán

El lesionado fue identificado como Eduardo “N”, conocido como “El Naca”, de 49 años de edad.

Un ciclista fue atacado a balazos durante la noche de este martes cuando transitaba sobre la carretera, a la altura de la comisaría de Bellavista, al noroeste de Culiacán.

Los hechos se reportaron cerca de las 19:30 horas de este 20 de enero, sobre la carretera que conecta la zona urbana de Culiacán con la sindicatura de Culiacancito.

Paramédicos de Cruz Roja llegaron a la escena, lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron hacia un centro de salud de la ciudad.

En el lugar quedaron regados casquillos percutidos durante el ataque, además de un perímetro acordonado por corporaciones policiales y militares.