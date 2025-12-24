Agreden a balazos a una mujer en supuesto asalto en colonia Montesierra, en Culiacán

Una mujer fue atacada a balazos durante un supuesto intento de asalto dentro de un establecimiento de la colonia Montesierra, al norte de Culiacán.

La mujer lesionada fue identificada como Eustolia Yazmín de 33 años de edad.

Los hechos ocurrieron dentro de una estética del sector, en donde un hombre armado ingresó para cometer el atraco y disparó antes de escapar.

La mujer presentó heridas en la cabeza y el abdomen, por lo que fue atendida en el sitio por personal paramédico, quienes luego la trasladado hacia un centro de salud donde permanece internada.

Corporaciones de seguridad y oficiales periciales arribaron a la escena del ataque, para comenzar con las investigaciones del caso.