Agreden a golpes a un oficial de Tránsito; detienen a 3 personas, en Culiacán

La tarde de este martes se reportó una agresión a golpes contra un oficial de la Unidad de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), en Culiacán.

A raíz de esos hechos, se generó una movilización policial concentrada en las inmediaciones de una conocida plaza comercial, ubicada cerca de la salida norte, donde autoridades detuvieron a los tres presuntos responsables.

De acuerdo con los informes obtenidos, fue cerca de las 18:00 horas que tres personas atacaron a un oficial de Tránsito Municipal, en el cruce del bulevar José Limón con la avenida República de Brasil, en el sector Humaya.

El elemento solicitó apoyo a demás corporaciones, lo cual provocó el despliegue en el que se le dio alcance a los sujetos.

Además de los tres detenidos, como saldo preliminar de los hechos se informó sobre el aseguramiento de un vehículo particular.

Pese a la confirmación del hecho, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ni la Municipal de Culiacán han emitido un comunicado al respecto.