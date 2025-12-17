Agreden a hombre en la Rosario Uzárraga y muere en hospital de Culiacán

CULIACÁN._ Una agresión armada en la colonia Rosario Uzárraga, en Culiacán, dejó como saldo a un hombre muerto mientras recibía atención médica en un hospital.

El difunto fue identificado como Juan Daniel “N”, de 31 años de edad, quien sufrió el ataque cerca de las 16:30 horas de este miércoles.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Xicoténcatl, en el cruce con la calle Nezahualcóyotl, a un par de calles de donde fue asesinada otra persona el martes 16 de diciembre.