Agreden a hombre en la Rosario Uzárraga y muere en hospital de Culiacán

CULIACÁN._ Una agresión armada en la colonia Rosario Uzárraga, en Culiacán, dejó como saldo a un hombre muerto mientras recibía atención médica en un hospital.
El difunto fue identificado como Juan Daniel “N”, de 31 años de edad, quien sufrió el ataque cerca de las 16:30 horas de este miércoles.
Los hechos ocurrieron sobre la avenida Xicoténcatl, en el cruce con la calle Nezahualcóyotl, a un par de calles de donde fue asesinada otra persona el martes 16 de diciembre.
Al momento de que las autoridades arribaron al lugar, Juan Daniel había sido trasladado a un hospital a bordo de un vehículo particular.
Pese a la atención recibida en el nosocomio, se confirmó su muerte como consecuencia de las heridas sufridas.
Al hospital acudió personal ministerial para comenzar con la investigación por este homicidio doloso.