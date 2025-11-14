$!Agreden a mujer con arma de fuego en la colonia Rubén Jaramillo en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La mañana de este viernes se registró una agresión con arma de fuego contra una mujer sobre la avenida Insurgentes, en la colonia Rubén Jaramillo, en Mazatlán. De acuerdo con los primeros reportes, personas que transitaban por la zona advirtieron que un automóvil detenido sobre el carril izquierdo mantenía el motor encendido, mientras la conductora permanecía con el rostro ensangrentado dentro de la unidad.

Policías Municipales acudieron tras el reporte de disparos y solicitaron apoyo médico. Paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron los primeros auxilios, controlaron la hemorragia y la llevaron a un centro hospitalario. La zona fue acordonada por agentes municipales, lo que provocó el cierre parcial de la avenida Insurgentes mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes.