YEBAVITO, Navolato._ Civiles armados agredieron a la Policía Estatal Preventiva en Navolato y un elemento resultó herido, lo que movilizó un despliegue de seguridad en el camino de Yebavito al Ejido Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre la agresión registrada este miércoles 25 de noviembre.

Un agente lesionado fue trasladado para recibir atención médica prehospitalaria, activándose un operativo interinstitucional tras el incidente.

La agresión contra elementos policiales se suma a un patrón de incidentes de seguridad que han afectado a Sinaloa en los últimos años.

Diversos grupos delictivos mantienen una presencia activa en el estado, generando enfrentamientos y situaciones de riesgo para las fuerzas del orden y la población civil.