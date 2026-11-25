YEBAVITO, Navolato._ Civiles armados agredieron a la Policía Estatal Preventiva en Navolato y un elemento resultó herido, lo que movilizó un despliegue de seguridad en el camino de Yebavito al Ejido Sinaloa.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre la agresión registrada este miércoles 25 de noviembre.
Un agente lesionado fue trasladado para recibir atención médica prehospitalaria, activándose un operativo interinstitucional tras el incidente.
La agresión contra elementos policiales se suma a un patrón de incidentes de seguridad que han afectado a Sinaloa en los últimos años.
Diversos grupos delictivos mantienen una presencia activa en el estado, generando enfrentamientos y situaciones de riesgo para las fuerzas del orden y la población civil.
En la institución de salud donde el elemento recibe atención, corporaciones de seguridad brindan resguardo. Por esta razón, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa solicitó a la sociedad no alarmarse por la presencia policial.
En estos momentos, un operativo de búsqueda se mantiene activo para localizar a los responsables de este atentado contra los integrantes de la corporación preventiva.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad y de mantener informados a los sinaloenses en un ejercicio de transparencia.