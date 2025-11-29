$!Agreden a tiros a motociclista en la colonia Buenos Aires, al sur de Culiacán

Un motociclista fue agredido a balazos la noche de este sábado entre las calles de la colonia Buenos Aires, en la zona sur de Culiacán.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:30 horas, en los límites de ese sector con la colonia Adolfo López Mateos, en el entronque de la avenida Manuel J. Clouthier y la calle Rubén Báez Márquez.
Hasta el momento no se tiene información acerca de la identidad o el estado de salud de la persona, únicamente que se trata de un hombre.
Tras los hechos, familiares de la víctima le trasladaron a un hospital de la ciudad a bordo de un vehículo particular.
En la escena del atentado quedó asegurada y encendida la motocicleta, así como el casco derribado en la orilla de uno de los carriles de la avenida.
Uno de los carriles quedó bloqueado por personal policial y militar que acudió al lugar y acordonó el espacio para preservar los indicios.
Minutos después, personal de la Fiscalía General del Estado arribó para las primeras diligencias en busca de esclarecer los hechos.