$!Agreden a tiros a motociclista en la colonia Buenos Aires, al sur de Culiacán

Un motociclista fue agredido a balazos la noche de este sábado entre las calles de la colonia Buenos Aires, en la zona sur de Culiacán.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:30 horas, en los límites de ese sector con la colonia Adolfo López Mateos, en el entronque de la avenida Manuel J. Clouthier y la calle Rubén Báez Márquez.

Hasta el momento no se tiene información acerca de la identidad o el estado de salud de la persona, únicamente que se trata de un hombre.