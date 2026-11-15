Agreden a tiros a un hombre en la colonia El Mirador, al norte de Culiacán

Miguel “N”, un hombre de 55 años de edad, fue víctima de un ataque a balazos durante la noche de este domingo, en la colonia El Mirador, al norte de Culiacán.

La persona fue trasladada hacia un hospital por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, con heridas que se reportaron como leves.

El hecho se registró ante los números de emergencia alrededor de las 20:30 horas de este 15 de noviembre, en el cruce de la calle Mar Negro y Galaxia.

Personal del Ejército Mexicano confirmó el saldo de la agresión en el lugar del crimen, y procedió a los protocolos de acordonamiento de la escena.

Los efectivos solicitaron la presencia de la autoridad ministerial en el sitio, para que procedan al peritaje correspondiente y recojan los indicios en el punto.