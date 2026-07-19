Agresión a balazos durante la madrugada deja tres hombres muertos en Villa Juárez, Navolato

Un ataque a balazos suscitado durante las primeras horas de este domingo dejó a tres hombres asesinados en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.

Los hechos se registraron alrededor de las 2:00 horas de este 19 de julio, en la Colonia Las Cupias, y de ahí fueron llevadas las víctimas a distintos centros de salud.

Hasta el momento, han sido identificados entre los occisos Adolfo “N”, de 47 años, y José Antonio “N”, de 21 años, ambos perdieron la vida en una clínica de Villa Juárez; el tercer fallecido sigue sin ser reconocido ante las autoridades, y murió al llegar a un hospital de Culiacán.

Tanto Adolfo como José Antonio fueron llevados para ser atendidos a bordo de una camioneta pick up negra, la cual quedó estacionada frente al nosocomio.

Policías de investigación y peritos de Fiscalía General del Estado se trasladaron a los dos hospitales en mención, a fin de dar fe de los acontecimientos y decesos, para empezar las indagatorias del ataque armado.