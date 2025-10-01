Seguridad
Violencia

Agresión a policías de Harfuch provoca persecución y enfrentamiento armado en Culiacán

Elementos de la SSPC repelieron la agresión de civiles armados en el sector Humaya, lo que desató una persecución; no hay detenidos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/10/2025 21:12
01/10/2025 21:12

CULIACÁN._ Una persecución y enfrentamiento armado entre un grupo de civiles y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se registró este miércoles 1 de octubre en el sector Humaya, al norte de Culiacán.

Según reportes preliminares, los disparos se registraron alrededor de las 20:30 horas en la privada Montecarlo, cerca del distribuidor vial del sector, entre el bulevar Lola Beltrán y la calzada José Limón.

De acuerdo con la información, los agentes de la SSPC fueron atacados a balazos mientras realizaban recorridos por la zona.

En respuesta, repelieron la agresión y persiguieron a los responsables, quienes abandonaron un vehículo tipo sedán Toyota Yaris gris con daños visibles en su carrocería, el cual cuenta con reporte de robo desde el 2 de septiembre; y despojaron una camioneta Toyota Hilux antes de huir con rumbo desconocido.

Elementos de seguridad acordonaron la zona y aseguraron el vehículo abandonado, mientras la Fiscalía del Estado realiza las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre el saldo del enfrentamiento.

#Violencia
#Enfrentamiento
