$!Agresión a policías de Harfuch provoca persecución y enfrentamiento armado en Culiacán

CULIACÁN._ Una persecución y enfrentamiento armado entre un grupo de civiles y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se registró este miércoles 1 de octubre en el sector Humaya, al norte de Culiacán. Según reportes preliminares, los disparos se registraron alrededor de las 20:30 horas en la privada Montecarlo, cerca del distribuidor vial del sector, entre el bulevar Lola Beltrán y la calzada José Limón.

De acuerdo con la información, los agentes de la SSPC fueron atacados a balazos mientras realizaban recorridos por la zona. En respuesta, repelieron la agresión y persiguieron a los responsables, quienes abandonaron un vehículo tipo sedán Toyota Yaris gris con daños visibles en su carrocería, el cual cuenta con reporte de robo desde el 2 de septiembre; y despojaron una camioneta Toyota Hilux antes de huir con rumbo desconocido.

Elementos de seguridad acordonaron la zona y aseguraron el vehículo abandonado, mientras la Fiscalía del Estado realiza las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre el saldo del enfrentamiento.