Agresión a policías en Culiacán dejó a un estatal herido: SSPE

CULIACÁN. _ La agresión a policías estatales y municipales sobre la carretera hacia Imala este martes dejó como saldo a un Policía Estatal herido.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el oficial, que intentaba el Grupo Polígono, recibió un rozón en medio del atentado a balazos.

Esto, sin embargo, no supone un riesgo para su integridad, pues incluso pudo continuar con sus labores tras el hecho.

“Es el mismo, es un rozón, no ameritó hospitalización, está fuera de peligro y continuó laborando normalmente.

“La unidad oficial resultó con varios impactos de proyectil de arma de fuego, donde un elemento de la Policía Estatal resultó con un rozón que no ameritó hospitalización”, compartió la vocera Verona Hernández Valenzuela.

Este ataque, registrado en las inmediaciones del Hospital General de Culiacán, provocó un operativo en el norte de la capital para dar con los agresores.

Horas más tarde, en la colonia Loma de Rodriguera, se dio otra agresión contra agentes que realizaban patrullajes en la zona, en el que abatieron a un civil menor de edad y detuvieron a seis más, entre ellos dos mujeres.

Estos hechos habrían estado ligados, según comunicaron las autoridades.