Agresión armada deja a un joven de 18 años lesionado en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Jesús Armando “N”, de 18 años de edad, sufrió lesiones provocadas por impactos de proyectil de arma de fuego la tarde de este viernes, tras sufrir una agresión armada en la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato.

El reporte de la agresión al número de emergencias movilizó a elementos del Ejército Mexicano, quienes al arribar al sitio confirmaron el hecho y requirieron la intervención de los paramédicos de la Cruz Roja.

El personal de auxilio brindó las primeras atenciones médicas al afectado en el lugar y posteriormente lo trasladó a una institución hospitalaria, donde quedó internado bajo cuidado médico especializado.

Las autoridades gubernamentales no han precisado el diagnóstico o la gravedad de las heridas que presenta el joven.

En el área del ataque se desplegó un operativo coordinado por corporaciones de los tres niveles de gobierno, mientras que personal pericial y de investigación dio inicio a las indagatorias correspondientes con el fin de esclarecer el atentado e identificar a los responsables.