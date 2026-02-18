$!Agresión armada deja una mujer lesionada, dos vehículos y un domicilio afectados en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán

El ataque se reportó alrededor de las 19:20 horas de este 18 de febrero, frente a la escuela primaria Profesor Miguel Ontiveros. Un reporte sobre detonaciones de arma de fuego provocó la movilización de las autoridades.

Según primeros reportes, un grupo de civiles armados pasó frente a un domicilio que se encuentra en esquina de las calles José María Patoni y José Rentaría para abrir fuego.

Una mujer lesionada, dos vehículos y una vivienda con daños fue lo que dejó un ataque armado reportado la tarde-noche de este miércoles en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán

Efectivos del Ejército Mexicano arribaron para asegurar una zona mientras paramédicos del GERUM ingresaron al domicilio para atender a una mujer, la cual se habría quedado atrapada en el atentado y resultó herida por esquirla de bala en un brazo.

Tras el servicio de primeros auxilios, la mujer se mostró estable y no se vio en la necesidad de ser transportada hacia un hospital.

En tanto, los dos vehículos que estaban estacionados frente al domicilio, una unidad Honda Accord arena y una camioneta Ford roja, presentaron múltiples daños por los impactos de bala, sobre todo en los parabrisas.

Asimismo, la vivienda presentó algunas perforaciones de bala en la fachada principal y enfrente se localizaron regados múltiples casquillos percutidos.

El área fue asegurada por los elementos castrenses, a la espera de que arribe el personal de investigación para realizar las diligencias correspondientes. Los vehículos dañados serán trasladados con una grúa hacia la pensión de bienes asegurados para seguir con las indagatorias.