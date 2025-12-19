Agresión con machetes interrumpe desfile navideño en San Miguel Zapotitlán; deja un joven herido

SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, AHOME.- Un grupo de personas armadas con machetes persiguió y agredió a un joven, interrumpiendo el desfile navideño la tarde del jueves 18 de diciembre en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán.

El saldo fue de un joven herido y la movilización de corporaciones de seguridad.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Benito Juárez, en la zona centro de la comunidad, mientras contingentes de alumnos de preescolar, primaria y secundaria realizaban el recorrido tradicional.

De acuerdo con los reportes y videos captados por asistentes, un grupo de hombres portando machetes y objetos contundentes persiguió a un joven por la vía principal. La víctima intentó resguardarse en dos establecimientos comerciales; primero en un abarrote, donde tuvo contacto con los agresores, y posteriormente fue interceptada nuevamente al salir de un taller de motocicletas.

Ante la presencia de familias y estudiantes, el evento fue cancelado para evitar incidentes mayores. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome arribaron al sector, resguardando a la persona agredida en las instalaciones de la comandancia local.

Paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales (SUMMA) brindaron los primeros auxilios al lesionado. Por su parte, los responsables de la agresión se retiraron del lugar antes de ser interceptados por los agentes policiales, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.